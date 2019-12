Entropia libica, l'assalto della Cina alle raffinerie. Mentre Trump...

L’entropia di opinioni e notizie sulla questione libica aumenta la confusione ma soprattutto eleva la vicenda a un grado di complessità insostenibile per l’attuale governo.

Il tema delle raffinerie offshore sarà la cifrante per decodificare il caos a cui stiamo assistendo

Chi comprerà le raffinerie controllerà e dominerà la scena

Vogliono entrarci i cinesi attraverso il finanziamento occulto ai fondi americani, vera chiave con cui leggere le finte dichiarazioni di dazi di Trump come testimoniano oggi le notizie sulla carne di maiale: gli americani eliminano i dazi di due mesi fa, la Cina abbatte il prezzo di acquisto e compra in america. L’Europa degli allevamenti fra tre mesi sarà in ginocchio.

Stesso schema sul petrolio, gli americani compreranno le raffinerie del mediterraneo con i capitali cinesi mantenendo in cambio il diritto di trading e bilanciando -sempre a loro favore- la vendita dello shale gas domestico

Il North Stream che passa sopra la testa degli europei è una mezza vittoria di Putin.

Sarà la rete del sud che definirà gli equilibri per questo i russi giocano la carta militare nel nord-africa insieme alla turchia.

Ma per quanto gli analisti vogliano far pensare ad un rinascita neozarista e neoottomana le due potenze regionali non sono in grado di reggere l’onda d’urto della war economy sino-americana

La lira turca e il rublo non hanno una potenza sufficiente a sostenere quegli stessi mercati che vogliono presidiare né tantomeno hanno l’imprimatur sul denaro

Nel 2008 nei giorni i febbrili del crollo delle banche americane in una notte l’ufficio di Bernanke a Washington ricevette una chiamata dal cuore del potere americano

Overnight fu concesso ai capitali dei narcos messicani di essere depositati nelle banche americane ed essere regolarizzati. Avevano 24 ore di tempo.

Quella fu la vera soluzione alla crisi finanziaria.

Negli anni ‘90 le rimesse dal traffico di droga nella sola Palermo ammontavano a 50mila miliardi di vecchie lire all’anno.

Non abbiamo mai salvato il nostro stato.

Capite cosa vuol dire avere il sigillo reale sul denaro?

O meglio, le chiavi del mondo?