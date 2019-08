Epstein, principe Andrea filmato in casa di Manhattan. VIDEO

Foto da video Mail On Sunday

Il 6 dicembre del 2010, quando Jeffrey Epstein era gia' da due anni nel mirino delle inchieste per abusi sui minori, il principe Andrea frequentava la "casa degli orrori" a Manhattan del miliardario morto suicida in carcere una settimana fa. Il dettaglio emerge da un filmato pubblicato dal Daily Mail, in cui si vede il Duca di York salutare una donna affacciandosi da una porta del palazzo meta, nella stessa durata del filmato, di un andirivieni di giovani donne.

Lo scatto che inquadra il principe Andrea - prosegue il Daily Mail - segue di meno di un'ora quelli che inquadrano Epstein che lascia la casa in compagnia di una giovane donna. Il miliardario a quel tempo era reduce da una condanna a tredici mesi di carcere per abusi sui minori. Il principe Andrea, sostenuto da Buckingham Palace, ha sempre negato le accuse che gli aveva mosso Virginia Roberts, definita "schiava nel sesso" nei documenti processuali che riguardano il miliardario americano.