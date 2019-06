Etiopia: tentato golpe, capo esercito ucciso da sua guardia

Il capo dell'esercito etiope, Seare Mekonnen, e' stato ucciso a colpi d'arma da fuoco dalla sua guardia del corpo poche ore dopo un tentativo di golpe nello stato di Amhara in cui sono stati uccisi il governatore locale e un alto funzionario. Lo ha reso noto Billene Seyoum, portavoce del premier Abiy Ahmed (nella foto), che ha spiegato ai giornalisti che una "squadra d'assalto" guidata dal capo della sicurezza di Amhara, Asaminew Tsige, ha fatto irruzione in un incontro sabato pomeriggio, e ha colpito il governatore Ambachew Mekonnen e un altro alto funzionario, entrambi morti in seguito.