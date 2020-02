Europarlamento, Lega primo gruppo. Con Sofo in 29 come la Cdu

Si è aperta ieri a Strasburgo e durerà finoa giovedì la plenaria del Parlamentoeuropeo di febbraio, la prima dopo la Brexit e dunque senza glieurodeputati britannici. Con l’uscita dei 73 deputati britannici l’Eurocamera passa da 751 a 705 seggi. 46 seggi verranno riassegnati in futuro ai nuovi Paesi che entreranno nell’Unione ,i restanti 27 vengonoinvece ripartiti per 14paesi.



Tra questi l’Italia che guadagna tre eurodeputati: Vincenzo Sofo (Lega), primo dei non eletti nella circoscrizione al sud, Sergio Berlato di Fratelli d’Italia, nella circoscrizione nord-est e Salvatore De Meo per Forza Italia nella circoscrizione Centro. A Strasburgo entra anche un quarto italiano, l’ex sottosegretario Sandro Gozi, eletto al Parlamento europeo in Francia con la lista Renaissance del presidente Emmanuel Macron (che fa parte del gruppo Renew Europe, i liberali). Con la nuova composizione la Lega può vantare il maggior numero di eurodeputati, 29, a pari merito con il partito diAngela Merkel, che invece siede nel gruppo del Ppe.