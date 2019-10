Farage: "This is not Brexit. E Westminster boccerà l'accordo". Intervista

"This is not Brexit (Questa non è Brexit, ndr)". Nigel Farage, il leader del Brexit Party, scandisce chiaramente il suo giudizio negativo sull'accordo tra il governo britannico e Bruxelles sull'uscita del Regno Unito dall'Ue, intervistato da Affaritaliani.it.



"Continuare con il rispetto delle normative significa che non saremo davvero liberi dall'Unione europea", attacca il padre della Brexit. Che si dice convinto e sicuro che sabato il Parlamento di Westminster "boccerà questo accordo dato che non c'è una maggioranza a favore".



E dopo? "Spero fortemente che ci sarà la hard Brexit, questo è il mio obiettivo".



Deluso dal primo ministro Boris Johnson? "Ha fatto meglio di Theresa May, non ci sono dubbi, c'è stato qualche passo in avanti ma non è ancora sufficiente".



Farage afferma che non organizzerà manifestazioni contro l'accordo UK-Ue ma che "devo prepararmi per le elezioni politiche generali per combattere contro questa intesa firmata oggi".