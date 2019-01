Fbi indagò se Trump lavorasse in segreto per la Russia

L'Fbi ha aperto un indagine sul presidente Donald Trump per verificare se abbia lavorato in segreto per conto di Mosca. Lo riporta il New York Timnes.

"Nei giorni successivi al licenziamento di James B. Comey come direttore dell'Fbi, il comportamento del presidente ha allarmato gli agenti delle forze dell'ordine", scrive il Nyt. "Il controspionaggio - spiega il quotidiano Usa - ha dovuto prendere in considerazione una domanda esplosiva: Se le azioni del signor Trump costituivano una minaccia per la sicurezza nazionale