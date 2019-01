Filippine: bombe in chiesa durante messa, 20 morti

Una strage di cattolici sull'isola di Jolo, nel sud delle Filippine, dove una chiesa e' stata bersagliata da due bombe: la prima durante la messa per colpire i fedeli e la seconda poco dopo per uccidere i soccorritori. Il bilancio, ancora non definitivo, e' di almeno 20 morti e oltre ottanta feriti. L'attentato, nella regione considerata roccaforte dei militanti islamici, spegne le speranze di una pace duratura accesa meno di una settimana fa quando gli elettori hanno sancito, con un referendum, l'autonomia speciale alla provincia di maggioranza musulmana.

Manila ha promesso immediatamente di dare la caccia agli aggressori, ma finora nessun gruppo ha rivendicato l'attentato. "Proseguiremo fino in capo alla terra gli spietati responsabili di questo vile crimine", ha assicurato Salvador Panelo, portavoce del presidente. "La legge non dara' loro pieta'". La prima potente esplosione e' avvenuta durante la messa, ha frantumato i banchi e lasciato a terra decine di corpi dei fedeli. Poco dopo una secondo deflagrazione ha colpito le truppe che si stavano muovendo per prestare i primi soccorsi. La bomba era stata piazza, secondo le prime ricostruzioni, nel bauletto di una motocicletta parcheggiata all'esterno della cattedrale.

"A perdere la vita sono stati cinque soldati, un membro della guardia costiera e 12 fedeli. I feriti sono 83". Sono i numeri forniti dal portavoce regionale dell'esercito, il tenente colonnello Gerry Besana. Inizialmente era stato diramato un bilancio di 27 morti, poi corretto. I sospetti degli investigatori cadono su Abu Sayyaf, il gruppo qaedista gia' accusato di altri attentati, tra cui un attacco a un traghetto nella baia di Manila nel 2004 che ha fatto 116 vittime. L'attentato appare come una risposta al tentativo di instaurare la pace con gli insurrezionalisti. Le bombe suonano come un no ai risultati del referendum popolare.