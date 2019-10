E' di un morto e dieci feriti il bilancio dell'attacco in un centro commerciale che ospita anche un istituto professionale a Kuopio, in Finlandia. Lo rendono noto i media locali. L'aggressore, armato di spada, probabilmente uno studente, e' una delle persone ferite ed e' ora in arresto. Almeno due delle persone ricoverate, riferisce Mtv, sono in gravi condizioni.