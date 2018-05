Francia: 1 maggio, scontri polizia-manifestanti a Parigi

Scontri sono scoppiati a Parigi tra polizia e manifestanti dell'estrema sinistra a margine del corteo per la Festa del 1 maggio. Oltre un migliaio di persone a volto coperto hanno distrutto vetrine e lanciato ordigni incendiari. Gli agenti hanno risposto con lacrimogeni e cannoni ad acqua. Immediata la reazione del ministro dell'Interno, Gerard Collomb, che con un messaggio su Twitter ha "condannato con fermezza le violenze commesse a margine del corteo sindacale del 1 maggio a Parigi. Tutto e' stato fatto per porre fine a questi gravi disordini dell'ordine pubblico e per arrestare gli autori di questi atti inqualificabili"

Primo maggio a Parigi scontri polizia con 1200 anarchici: distrutto fast food e concessionaria Ford

I manifestanti hanno distrutto le vetrine di un McDonald’s, hanno incendiato una concessionaria della Renault ed hanno lanciato ordigni incendiari e fumogeni contro i giornalisti.