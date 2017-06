Francia, affluenza alle urne in forte calo

L'affluenza al primo turno delle elezioni legislative in Francia e' in forte calo a mezzogiorno: il 19,24% degli elettori si sono recati alle urne, rispetto al 21,06% del 2012 e al 22,56% del 2007.

Bagno di folla per il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, a Touquet, cittadina nella regione del Pas-de-Calais (nord), dove ha votato per le elezioni legislative in tarda mattinata insieme alla premie're dame, Brigitte. Il capo dell'Eliseo non ha rilasciato dichiarazioni, limitandosi a salutare gli scrutatori presenti nel seggio. A un centinaio di chilometri a est, la presidente del Front National, Marine Le Pen, ha votato a He'nin Beaumont, feudo del Front National dove si e' presentata candidata per queste elezioni nell'1/a circoscrizione. "C'e' una forma di pigrizia in seguito a una serie di sequenze elettorali, le primarie e le presidenziali" ha detto la leader frontista in merito al tasso di astensione piuttosto alto, aggiungendo che e' "importante" che le persone vadano a votare. Alle urne anche l'ex presidente Francois Hollande, che ha espresso la sua preferenza a Tulle (sud ovest) e l'ex primo ministro Manuel Valls, che ha deposto la sua scheda in una delle urne di Evry, nel dipartimento dell'Essonne, a sud di Parigi, dove e' candidato nella prima circoscrizione.