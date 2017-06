Francia, affluenza alle urne in forte calo. Verso un astensionismo record

Con il crollo dell'affluenza alle ore 17, si va verso un astensionismo record al primo turno delle elezioni legislative francesi. Se il dato del 40,75% sara' confermato alla chiusura dei seggi alle 18, alle 20 in alcune grandi citta', sarebbe il piu' basso degli ultimi 60 anni. Secondo un sondaggio diffuso da BFMTV, alla fine l'affluenza non superera' il 49%. Nel 2012 fu del 57,23%, nel 2007 del 60,42%.

Bagno di folla per il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, a Touquet, cittadina nella regione del Pas-de-Calais (nord), dove ha votato per le elezioni legislative in tarda mattinata insieme alla premie're dame, Brigitte. Il capo dell'Eliseo non ha rilasciato dichiarazioni, limitandosi a salutare gli scrutatori presenti nel seggio. A un centinaio di chilometri a est, la presidente del Front National, Marine Le Pen, ha votato a He'nin Beaumont, feudo del Front National dove si e' presentata candidata per queste elezioni nell'1/a circoscrizione. "C'e' una forma di pigrizia in seguito a una serie di sequenze elettorali, le primarie e le presidenziali" ha detto la leader frontista in merito al tasso di astensione piuttosto alto, aggiungendo che e' "importante" che le persone vadano a votare. Alle urne anche l'ex presidente Francois Hollande, che ha espresso la sua preferenza a Tulle (sud ovest) e l'ex primo ministro Manuel Valls, che ha deposto la sua scheda in una delle urne di Evry, nel dipartimento dell'Essonne, a sud di Parigi, dove e' candidato nella prima circoscrizione.