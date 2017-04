Francia, cena vip alla brasserie, "Macron indegno"

Per festeggiare la qualificazione al secondo turno delle elezioni presidenziali francesi, il leader di En Marche! ha invitato diverse personalità del mondo della cultura, scrittori e attori domenica sera nella brasserie La Rotonde, nel quartiere parigino di Montparnasse.

Superato il primo turno, Macron ha voluto celebrare la vittoria in una delle più famose brasserie parigine del XIV arrondissement. Il presentatore televisivo e scrittore Stéphane Bern era seduto vicino al candidato all'Eliseo.

L'attore François Berléand è stato anche lui tra gli ospiti, infatti dallo scorso mese di settembre, il comico sostiene pubblicamente Macron. Altri big del del cinema transalpino, come Line Renaud e Pierre Arditi, erano presenti alla Rotonde.

Il mondo della letteratura è stata rappresentato dall'autore e accademico Erik Orsenna sostenitore di lunga data di Macron. Orsenna fa parte del cerchio magico del candidato centrista alle elezioni presidenziali.

All'indomani del primo turno, i suoi avversari accusano Macron di comportarsi come se avesse già vinto le elezioni, mentre il suo vantaggio su Marine Le Pen non è affatto schiacciante. "E 'troppo fiducioso e troppo arrogante, come se i francesi in realtà non rappresentino nulla", ha fatto notare su France 2 Florian Philippot.

Un sentimento condiviso dal segretario nazionale dei Verdi-Ecologisti, David Cormand: "Questo festival a La Rotonde è abbastanza indegno in una situazione politica in cui l'estrema destra si è qualificata per il secondo turno", ha scritto su Twitter il leader ambientalista.

Su Twitter Cormand non è l'unico politico che ha espresso indignazione. Alcuni utenti del social network hanno attaccato Stéphane Bern, Line Renaud e Pierre Arditi accusandoli di "essere un élite con Macron facendolo rabbrividire". Altri tweet sottolineano come le stelle persone furono la rovina di Nicolas Sarkozy e ora rischiano di fare la stessa cosa con Macron.