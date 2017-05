francia: due terzi elettori di melenchon non voteranno macron e si asterranno

I due terzi degli elettori del candidato della sinistra radicale alle presidenziali francesi, Jean-Luc Melenchon, non voteranno per Emmanuel Macron al ballottaggio di domenica prossima opteranno per una scheda bianca o nulla (36,12%). E' quanto emerge dopo la conclusione della consultazione popolare on line: su 243.128 sostenitori di Melenchon, il 34,83% votera' per Macron e il 29,05% si asterra'. Tra le critiche generali, il candidato della sinistra radicale, che al primo turno ha ottenuto quasi il 20%, non aveva dato indicazioni di voto.