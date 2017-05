Francia, ecco i ministri del governo Macron-Philippe

Ventidue ministri (tecnicamente 18 tra ministri e viceministri ai dicasteri di stato e quattro segretari di stato, come i nostri ministri senza portafoglio), parità assoluta maschi-femmine, e una delicata alchimia politica tra destra, sinistra e centro per andare oltre le vecchie contrapposizioni nel segno di quel 'rinnovamento poltitico' auspicato dal nuovo presidente Macron: questa la prima fotografia del nuovo governo francese guidato da un uomo della destra, Edouard Philippe, e destinato a guidare il paese almeno sino al voto di giugno. Tra le nomine chiave, quella del sindaco di Lione e deputato socialista Gérard Collomb agli interni, dell'esponente della destra Bruno le Maire all'economia, del centrista François Bayrou alla giustizia, dell'ex ministro socialista Jean-Yves Le Drian agli esteri, dell'ex presentatore televisivo Bernard Houlot all'economia, della centrista Silvye Goulard alla Difesa.



Questa nel dettaglio la lista del governo - M. Gérard Collomb, ministro degli interni (dicastero di stato) - M. Nicolas Hulot, transizione ecologica e solidale (dicastero di stato) - M. François Bayrou, Giustizia, (dicastero di stato) - Mme Sylvie Goulard, Difesa - M. Jean-Yves Le Drian, esteri - M. Richard Ferrand, Coesione dei territori - Mme Agnès Buzyn, sanità - Mme Françoise Nyssen, Cultura - M. Bruno Le Maire, Economia - Mme Murielle Pénicaud, Lavoro - M. Jean-Michel Blanquer, Educazione nazionale - M. Jacques Mézard, Agricoltura e alimentazioneministre de l'Agriculture et de l'Alimentation - M. Gérald Darmanin, conti pubblici e funzione pubblica - Mme Frédérique Vidal, Università, ricerca e innovazione - Mme Annick Girardin, territori d'Oltre-mare - Mme Laura Flessel, Sport - Mme Élisabeth Borne, viceministro Ecologia con delega ai trasporti - Mme Marielle de Sarnez, viceministro esteri con delega agli affari europei - M. Christophe Castaner, segretario di stato, portavoce governo e rapporti col parlamento - Mme Marlène Schiappa, segretario di stato, parità maschi-femmine -Mme Sophie Cluzel, segretario di stato, persone handicappate - M. Mounir Mahjoubi, segretario di stato, digitale e informatizzazione.