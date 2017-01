Francia, Fillon batte Le Pen al primo turno. Valls non rilancia i socialisti

François Fillon, candidato di centrodestra alle elezioni presidenziali francesi della prossima primavera, potrebbe vincere il primo turno del 23 aprile con il 28% dei voti. Lo rivela un sondaggio di Elabe. La candidata di estrema destra, Marine Le Pen, arriverebbe al secondo posto in tutti gli scenari testati dall'istituto di sondaggi, tranne uno, con una forbice tra il 22% e il 24%.

Il candidato indipendente Emmanuel Macron, ex ministro dell'Economia con il presidente François Hollande, si attesterebbe tra il 16% e il 24%, percentuale che varia in base a chi correrà per i socialisti, che terranno le primarie a fine del mese (ma che comunque appaiono nettamente spacciati e fuori dal secondo turno).

Altra variabile che fa oscillare la performance di Macron sarebbe l'eventualità (non confermata) che possa correre anche un altro candidato centrista, Francois Bayrou. I sondaggi elaborati, per il momento, non fanno previsioni per il ballottaggio del secondo turno, in agenda per maggio.

E TRA I SOCIALISTI? Manuel Valls, che ha lasciato il suo posto da premier in Francia per preparare la campagna elettorale per l'Eliseo del prossimo aprire, è il grande favorito delle primarie socialiste che si terranno alla fine di gennaio. Lo rivela un sondaggio pubblicato oggi, secondo cui Valls arriverebbe primo con il 43% dei voti, sorpassando gli ex ministri Arnaud Montebourg, al 25%, e Benoit Hamon, al 22%. La rilevazione, effettuata da Harris Interactive, è stata fatta dal 2 al 4 gennaio, su un campione di 6.245 persone che possono votare, 478 delle quali dichiarano che andranno sicuramente alle primarie, per le quali sono già registrate. Le primarie avranno due turni, il 22 e il 29 gennaio. Valls viene dato vincitore tanto al primo quanto al secondo turno.