Francia: identificato il kamikaze dello Stade de France

E' stato identificato dagli inquirenti francesi uno dei due kamikaze che il 13 novembre 2015 si fecero esplodere allo Stade de France di Saint-Denis, poco dopo le 21,15. Si tratta, scrive 'Le Parisien', di Ammar Ramadan Mansour Mohamad al Sabaawi, ventenne iracheno di Mosul ma con un falso passaporto siriano. Proprio grazie a questo documento, trovato accanto al luogo dove si è fatto esplodere, il terrorista sarebbe potuto entrare nello spazio Schengen, nascosto tra i profughi arrivati in barca sull'isola di Leros, in Grecia, il 3 ottobre 2015, viaggiando probabilmente con alcuni complici.

Secondo gli agenti della Dgse, il servizio di intelligence esterno francese, il ventenne, originario di un piccolo villaggio iracheno, si era trasferito a Mosul, in Iraq, passata sotto il controllo dell'Is nel giugno 2014. I capi dell'organizzazione avvertirono i familiari della morte del figlio, provvedendo poi all'indennizzo con un risarcimento di 5mila dollari e un gregge di pecore, senza menzionare le stragi di Parigi ma parlando di una non precisata missione suicida a Baghdad. Più piccolo di cinque fratelli, Ammar Ramadan Mansour Mohamad al Sabaawi aveva ricevuto una certa educazione e aveva terminato gli studi superiori.

Il fratello maggiore, ex militare sotto il regime di Saddam Hussein, dopo l'invasione americana del 2003 sarebbe diventato un carpentiere, mentre il secondo è un tassista di Mosul. Gli altri due fratelli si erano uniti alle fila jihadiste e uno, in particolare, sarebbe riuscito ad arrivare in Europa con l'intenzione di commettere attentati.