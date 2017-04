Francia: Le Pen riduce svantaggio da Macron, polemica per sostegno gollista

Francia: Le Pen riduce svantaggio, polemica per sostegno gollista



Si e' ridotto a 18 punti, 59% contro 41%, il vantaggio di Emmanuel Macron su Marine Le Pen in vista del ballottaggio per l'Eliseo del 7 maggio. Lo segnala l'ultimo sondaggio dell'istituto Bva, da cui emerge anche che la sconfitta della candidata del Front National non e' una priorita' per il 48% dei francesi, altro dato in netto calo. Intanto scoppia la polemica per il sostegno offerto alla Le Pen da Nicolas Dupont-Aignan, leader del partito della destra sovranista "Debout la France". Il numero due della formazione gollista, Dominique Jamet, si e' dimesso insieme a un altro luogotenente, Eric Ancreau, contro l'endorsement offerto alla candidata del Front National, bollato come "un errore sul piano morale".



FRANCIA, MACRON: "ALLENZA LE PEN? CHIARISCE IL QUADRO POLITICO"



Macron ha definito la nuova alleanza "un chiarimento del quadro politico in cui si confrontano una destra reazionaria che vuole uscire dall'Europa e dall'euro e un blocco progressista". Ma sui media francesi vengono ricordati i duri attacchi di Dupont-Aignan alla Le Pen durante la campagna elettorale. A chi accostava il suo partito al Front National, aveva ribattuto: "E' una caricatura, noi non siamo xenofobi". Poi aveva criticato la proposta di una moratoria sull'immigrazione ("Non ha alcun senso, non si possono respingere i poveri quali che siano le loro origini o convinzioni religiose"). "Un gollista non e' e' la stessa cosa del Front National, punto", aveva ripetuto piu' volte.

L'endorsement e' arrivato dopo un lungo colloquio con la candidata del Fn: "Quello della Le Pen e' un bel progetto patriottico. Abbiamo quindi concordato un'alleanza e siglato un accordo di governo", ha spiegato Dupont-Aignan, lasciando capire che potrebbe diventare il prossimo premier in caso di vittoria della Le Pen. Debout pour la France ha ottenuto al primo turno il 4,7%, cioe' 1,7 milioni di voti, che ora in buona parte potrebbero aggiungersi ai 7,7 del Front National. (AGI) Sar



Francia: Le Pen, se vinco Dupont-Aignan sara' premier



