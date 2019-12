Francia, Macron annuncia la riforma pensioni: età a 62 anni, minima mille euro

Francia età pensione a 62 anni, minima a 1000 euro

Pensione minima garantita a 1.000 euro e "85% del salario minimo", eta' legale a 62 anni, con "un'eta' di equilibrio" e "un sistema di bonus-malus", "punti supplementari dal primo figlio" e aumenti per "genitori di famiglie numerose": sono tra le principali misura del controverso progetto di riforma delle pensioni, presentato oggi dal premier francese, Edouard Philippe. "E' giunto il momento di costruire un sistema universale di pensioni", ha premesso Philippe. "Proponiamo un nuovo patto tra le generazioni, un patto fedele nel suo spirito a quello che il Consiglio Nazionale della Resistenza ha immaginato e attuato nel dopoguerra", ha continuato il primo ministro che sottolinea di aver "ascoltato" e "compreso" le parti sociali e tutti i francesi.

"E' giunto il momento del sistema universale, quello dei regimi speciali sta finendo", ha sottolineato, prima di aggiungere che "questa riforma non e' una battaglia". "Non esiste un programma nascosto, non stiamo cercando piccole economie", ha rassicurato il premier. "La nostra ambizione di universalita' e' un'ambizione di giustizia sociale, non vogliamo fare del male a nessuno, non ci saranno ne' vincitore ne' vinti", ha aggiunto. Tuttavia ritiene che a guadagnare saranno "le donne" con ulteriori punti assegnati "dal primo figlio", ha spiegato. "Stiamo costruendo un sistema pensionistico piu' giusto per le donne", ha confermato il capo dell'esecutivo. "I piu' ricchi pagheranno un contributo di solidarieta' piu' elevato rispetto ad oggi", ha affermato Philippe.