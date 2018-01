Francia, Macron annuncia una legge anti fake news

Emmanuel Macron

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato una legge per combattere le fake news e per rafforzare il controllo dei contenuti su Internet "in periodo elettorale". Lo ha detto lo stesso presidente durante la cerimonia di auguri alla stampa all'Eliseo. "Vogliamo far evolvere il nostro dispositivo giuridico per proteggere la vita democratica dalle notizie false", ha incalzato. Il testo di legge sarà depositato "prossimamente", ha sottolineato Macron.

Quali norme per contrastare le bufale in Rete? Il presidente francese ha spiegato così il senso della legge: "Le piattaforme si vedranno imporre obblighi di trasparenza aumentati su tutti i contenuti sponsorizzati, per rendere pubblica l'identità di chi fa gli annunci e di chi li controlla, ma anche per limitare gli importi dedicati a questi contenuti".