Francia, Macron eletto presidente

Emmanuel Macron è stato eletto presidente della Francia. Nel ballottaggio per l'Eliseo, secondo exit poll diffusi dopo la chiusura dei seggi alle 20, il candidato di En Marche! ha ottenuto il 65,1% dei voti. A Marine Le Pen il 34,9%. A 39 anni, è il più giovane presidente della Quinta Repubblica.

La gran parte dei seggi elettorali in Francia ha chiuso alle 19, un'ora prima che in grandi città come Parigi, Lione, Marsiglia, Bordeaux, Tolosa, Nizza, Lille e Strasburgo. Nel Paese sono stati dispiegati oltre 50mila poliziotti e gendarmi, più 7mila militari dell'operazione Sentinelle.

Francia, Le Pen: "Risultato storico e di massa, prima forza di opposizione" - Questo è un "risultato storico e di massa, i francesi hanno scelto un'alleanza di patrioti come prima forza all'opposizione". Lo ha dichiarato Marine Le Pen, nel discorso in cui ha ammesso la sconfitta al ballottaggio.

"Vedremo come poter riunire tutti coloro che vogliono scegliere la Francia e difendere la sua libertà, prosperità, sicurezza", "il Front National ora deve rinnovarsi per poter essere all'altezza di questa opportunità storica e delle attese dei francesi". Lo ha dichiarato Marine Le Pen, nel discorso in cui ha ammesso la sconfitta al ballottaggio.



Reazioni. "Auguri di cuore a Emmanuel Macron. La sua vittoria è una vittoria per un'Europa unita", ha scritto su Twitter il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert. "La vittoria di Macron scrive una straordinaria pagina di speranza per la Francia e per l'Europa. #Enmarche! #incammino", è il tweet di Matteo Renzi, segretario del Pd.