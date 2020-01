Francia, Marine Le Pen si candida a presidenziali 2022. Out la nipote Marion

Marine Le Pen si candida alle elezioni presidenziali francesi del 2022. "E' stata una decisione riflettuta, ma ormai è presa", ha detto la leader del partito di estrema destra Rassemblement National, incontrando i giornalisti a Nanterre, secondo quanto riferisce Le Figaro. "Mi sto preparando alle presidenziali", ha affermato Le Pen, sottolineando di essersi decisa visto che il presidente francese vuole correre per un secondo mandato.

"Emmanuel Macron ha già lanciato la sua campagna presidenziale, non lo lascerò correre da solo", ha dichiarato la leader di estrema destra, che si è già presentata alle ultime due elezioni presidenziali. Nel 2017, Le Pen fu sconfitta al ballottaggio da Macron, che vinse con il 66%. Resta dunque ancora in panchina la nipote Marion Le Pen, che sembrava destinata a raccogliere il testimone della zia per la guida della destra radicale francese. Niente da fare, zia Marine non lascia il timone. Per ora.