Francia: pensioni, da lunedi' sospeso lo sciopero del metrò a Parigi

I macchinisti della metro parigina in sciopero contro la riforma delle pensioni hanno votato oggi nella maggior parte delle assemblee per la sospensione dell'agitazione da lunedi', lo ha annunciato il sindacato Unsa, che si dice "deciso a continuare la lotta". Con la sospensione, gli scioperanti "riprenderanno le forze" in vista della nuova mobilitazione a partire da venerdi' prossimo, ha detto Laurent Djebali, rappresentante dei macchinisti della RER nel sindacato. Il traffico quindi riprendera' normalmente su 12 linee della metropolitana anche se le linee 5 e 113 e la RER B resteranno in difficolta'.