Francia, primarie socialiste: affluenza flop

Scarsa affluenza a mezzogiorno per il primo turno di primarie socialiste, registrata intorno ai 400mila elettori: la metà di quelli del 2011 quando alla stessa ora avevano votato 750mila persone, e quasi un terzo di quelli delle primarie del centro-destra di novembre. Un portavoce socialista ha spiegato tuttavia che il dato è stato recuperato da solo il 60% dei 7.530 seggi di voto in Francia e Corsica. "Sono prudente nell'estrapolazione perchè la partecipazione sta cambiando", ha spiegato.

I 400mila elettori della sfera socialista rimangono comunque ben al di sotto del 1,2 milioni registrata nelle recenti primarie dei conservatori francesi, in cui è uscito vincitore François Fillon.Le urne chiuderanno alle 19 locali e il prossimo dato sull'affluenza verrà diffuso alle 17.

Lacerata al suo interno dopo cinque anni di governo tutti in salita, la gauche teme per l'affluenza e punta a un risultato - 1,5 - 2 milioni di votanti - che sarebbe comunque la meta' dei partecipanti alle primarie della destra a fine novembre. Per sfidare Marine Le Pen e Francois Fillon, candidati di estrema destra e destra neogollista, la sinistra dovra' presentare un candidato unitario, mentre i due che attualmente godono dei maggiori favori non hanno neppure partecipato alle primarie, l'ex ministro riformista liberale Emmanuel Macron, e il rappresentante dell'estrema sinistra tradizionale, Jean-Luc Melenchon. Proprio quest'ultimo, in un'intervista oggi a Le Journal du Dimanche, si dice convinto che il vincitore delle primarie fara' desistenza in suo favore o a favore di Macron. I candidati favoriti sono l'ex premier socialista Manuel Valls, l'ex ministro dell'Economia e oggi portatore di ricette radicali, Arnaud Montebourg, e il capo della "fronda" interna alla maggioranza di sinistra, Benoit Hamon. Completano il quadro l'altro ex ministro Vincent Peillon, gli ecologisti Jean-Luc Bennhamias e Francois de Rugy, la radicale di sinistra Sylvia Pinel. Primo turno stasera, ballottaggio fra i due che si classificheranno ai primi posti fissato per domenica prossima.