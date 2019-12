Francia, prosegue il mega sciopero anti Macron. Tornano i gilet gialli

Come preannunciato, sarà un'altra giornata nera per i trasporti pubblici oggi in Francia, nella seconda giornata consecutiva di sciopero contro la riforma delle pensioni del presidente, Emmanuel Macron. Alle 08.00 di mattina, sulle strade dell'Ile-de-France si registravano gia' piu' di 350km di ingorghi. Lo riferisce il sito di informazione stradale Sytadin. Secondo le curve statistiche, questa situazione è al di là della situazione definita 'eccezionale' da Sytadin. Abitualmente la media registrata è di circa 200km di rallentamenti.

Francia, gilet gialli tornano in azione contro Macron

Per Macron si prepara un altro inverno di proteste dopo quanto accaduto lo scorso anno con i gilet gialli, che dopo essere scesi in massa per le strade di Parigi e non solo per diversi mesi costrinsero il presidente francese a rivedere alcuni dei suoi piani e ad attuare un tour di ascolto nella provincia. Ora però i gilet gialli sembrano pronti a tornare in azione per bloccare il piano di Macron sulle pensioni.

Francia: riforma pensioni, lunedì governo riceve parti sociali

All'indomani della massiccia protesta materilizzatasi nelle strade francesi contro la riforma delle pensioni, il governo di Pargi tende la mano: il ministro della solidarieta', Agnes Buzyn, ha annunciato che lunedì incontrerà, insieme all'Alto Commissario per le Pensioni, Jean-Paul Delevoye, tutti le parti sociali. "Oggi proseguiamo e concludiamo le consultazioni: le riceveremo tutte al ministero della Solidarietà e della salute lunedi' con l'Alto Commissario per le pensioni", ha dichiarato ai microfoni di Europe 1. Il ministro ha fatto notare che è stata "ascoltata" la "rabbia" espressa dai francesi; e ha preannunciato che il premier, Edouard Philippe, fara' un annuncio il prossimo fine settimana per illustrare i contorni della riforma, della quale finora si sa ben poco.