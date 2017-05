Francia, Rumors : Philippe premier. Così Macron spacca la destra

Edouard Philippe sempre in pole position. Inizia con l'attesa nomina del primo ministro il primo giorno da presidente in carica di Emmanuel Macron, insediatosi ieri alla presidenza francese. In attesa di conoscere il nome del futuro capo del governo, i media francesi ipotizzano quella della nomina di un esponente della destra, una mossa che consentirebbe al nuovo inquilino dell'Eliseo di dividere lo schieramento politico de Les Républicains e pesare sulle legislative di giugno sperando di ottenere una maggioranza parlamentare.

Tra i nomi che circolano come possibile candidato a Matignon, ricorre infatti con frequenza quello del deputato sindaco di Le Havre, Édouard Philippe. Nel pomeriggio, poi, Macron volerà a Berlino, per incontrare Angela Merkel. Quindi, domani arriveranno i 15 nomi dei componenti del governo e il primo consiglio dei ministri mercoledì.

Vicesindaco di Le Havre, Philippe è il braccio destro di Alain Juppè ed esponente della destra moderata molto stimato anche a sinistra. 46 anni, studi prestigiosi all'Ena, militanza nel Partito socialista di Michel Rocard prima di trasferirsi nella destra neogollista, è stata sin da subito una delle figure più gettonate come primo ministro.

Una scelta "consensuale", che aprirebbe la strada all'investitura con l'etichetta "La Republique en Marche" di decine di candidati Republicains con l'etichetta della maggioranza presidenziale. Dal partito di destra si sono levate immediatamente proteste per la "campagna acquisti" che En Marche! avrebbe cominciato, cercando di strappare deputati Republicains. Dalla maggioranza in costruzione si replica che si tratta di candidature "spontanee".