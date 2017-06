Francia, si dimette la ministra della Difesa, Sylvie Goulard

Il ministro francese della Difesa, Sylvie Goulard, ha annunciato la decisione di non voler "far parte del Governo" per poter essere in grado, se necessario, "di dimostrare liberamente" la sua "buona fede" nelle indagini per posti di lavoro fittizi che sta scuotendo il suo partito MoDem. "Voglio essere in grado di dimostrare liberamente la mia buona fede", ha detto il ministro in una nota, in riferimento alle indagini del partito centrista a cui appartiene su presunto posti di lavoro fittizi per assistenti al Parlamento europeo.