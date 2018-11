Francia, sit-in dei gilet gialli sabato a Campo di Marte

La manifestazione dei "gilet gialli" potrebbe svolgersi sabato a Campo di Marte, a Parigi, in questo luogo che offre le "necessarie condizioni di sicurezza". Lo ha reso noto il ministro dell'Interno, Cristophe Castaner, avvertendo che "la risposta giudiziaria sara' ferma in caso di problemi".

"Diverse richieste sono state avanzate per organizzare la manifestazione a Campo di Marte. E' un luogo che offre le necessarie condizioni di sicurezza, puo' ospitare i manifestanti", hanno spiegato il ministro dell'Interno Castaner e il suo sottosegretario Laurent Nunez. Saranno messe in atto "misure di sicurezza" per proteggere i "luoghi sensibili" della capitale, hanno aggiunto.