G20, scontri con i black block: 111 agenti feriti. Al via il vertice

Clima, commercio e sicurezza globali: l'agenda dei dissidi fra gli Stati Uniti di Donald Trump e il resto del G20 è assai ricca, e il test del missile balistico intercontinentale nordcoreano non è certo valso ad attenuare le tensioni in vista del vertice che si apre oggi ad Amburgo. Come se non bastassero le tensioni interne, la vigilia del summit è stata funestata da scontri tra manifestanti e la polizia tedesca, con un bilancio di almeno 111 agenti feriti, mentre non vi sono dati riguardo ferimenti tra i partecipanti alla protesta sfociata in tafferugli. Le iniziative 'contro' in calendario tra oggi e domani sono numerose e le autorità tedesche - che continuano a temere gravi problemi di ordine pubblico specie da parte dei black-bloc - hanno schierato 20mila agenti in assetto antisommossa.

Per quel che riguarda il clima, la Cancelliera tedesca Angela Merkel non ha usato mezzi termini e in un'intervista pubblicata ieri ha definito "deplorevole" la decisione degli Stati Uniti di abbandonare l'accordo di Parigi. Da giorni si lavora su un documento sulla lotta ai cambiamenti climatici da allegare, anche senza l'adesione degli Usa, alle conclusioni del vertice, con cui Merkel intenderebbe sfidare apertamente il presidente americano. Trump da parte sua ha insistito da Varsavia che i rapporti tra Europa e Stati uniti non sono mai stati tanto forti e anzi "l'alleanza gode di ottima salute": "Il legame transatlantico tra gli Stati Uniti e l'Europa è più forte che mai e, per alcuni versi, addirittura più forte", ha detto Trump davanti una grande folla a Varsavia.

Trump è arrivato a Berlino ieri pomeriggio in serata e al di là delle tensioni con gli alleati europei, la priorità sulla sua agenda è la crisi nordcoreana, su cui il presidente Usa vorrebbe una Cina più determinata e pronta almeno a varare nuove sanzioni nei confronti di Pyongyang. Sull'argomento sarà basilare il confronto diretto con il collega cinese Xi Jinping. Il momento più atteso tuttavia sarà l'incontro con Vladimir Putin, delicato da ogni punto di vista sia per i persistenti dissidi con Mosca sulla gestione del conflitto siriano e le sanzioni in vigore dopo la crisi ucraina, sia per le polemiche interne statunitensi relative al Russiagate, che rischia di mettere in crisi l'intera Ammnistrazione.

