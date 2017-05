G7, alta tensione sui migranti. E salta conferenza stampa Trump-Merkel

G7: al via seconda giornata summit, si cerca mediazione





Nella notte, intanto, sono proseguiti i lavori degli sherpa alla ricerca di un sempre piu' difficile punto di caduta sui temi piu' spinosi, dal commercio ai migranti. Su questo ultimo punto, la delegazione americana ha imposto la sua volonta' di ridimensionare la dichiarazione su cui l'Italia puntava molto. Nonostante questo, fonti della delegazione italiana hanno parlato di un buon compromesso.

G7: stringe mano a Trump, ma Merkel non fa conferenza stampa

Calorosa stretta di mano tra il presidente americano, Donald Trump, e la cancelliere tedesca, Angela Merkel, all'inizio della seconda giornata del vertice. Trump e' arrivato all'Hotel San Domenico, che ospita il vertice a Taormina, tra gli ultimi: e' giunto nella sala quando tutti erano seduti, la Merkel vicino al presidente tunisino, Beji Caid Essebsi. Quando si e' avvicinato alla cancelliera, le ha stretto vigorosamente la mano quasi a voler sopire le polemiche suscitate dal suo attacco ai "cattivi tedeschi" per l'export della Germania. Al termine del summit, dopo le tensioni sul commercio internazionale, i due leader eviteranno entrambi i media internazionali. Fonti della delegazione tedesca fanno sapere che la Cancelliera non terra' una conferenza stampa finale, ma si limitera' a incontrare brevemente i giornalisti tedeschi. Per Trump, a raccontare l'esito del summit e del suo primo viaggio all'estero ai corrispondenti della Casa Bianca al seguito saranno il suo principale consigliere per la sicurezza nazionale, il tenente generale H.R. McMaster, e il consigliere economico Gary Cohn.

G7: solo briefing dei portavoce per Trump, dribbla ancora media

Nessun incontro con i giornalisti per Donald Trump al G7: il presidente americano non terra' una conferenza stampa al termine del summit di Taormina ma ripartira' nel pomeriggio, dopo un breve riposo, per fare tappa alla base militare di Sigonella dove salutera' i 3.400 militari e civili americani che vi operano. Stamane il presidente americano e' arrivato all'Hotel San Domenico, sede delle riunioni del G7, intorno alle 09:30, in ritardo come era accaduto per la photo opportunity al teatro Greco, e stamane partecipera' alle riunioni. Poi nel pomeriggio andra' all'aeroporto militare di Sigonella, principale base terrestre della Us Navy, la Marina americana, nel Mediterraneo centrale, supporto logistico della Sesta Flotta. Li' terra' un breve discorso ai militari. A raccontare l'esito del summit e del suo primo viaggio all'estero ai corrispondenti della Casa Bianca al seguito sara' il principale consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, il tenente generale H.R. McMaster, e lo 'sherpa' economico Gary Cohn. Trump schivera' cosi' i giornalisti e le domande scomode sulle tensioni con la Germania suscitato dalle sue parole incontrando i vertici Ue (i tedeschi sono "molto, molto cattivi") e dalle titubanze sull'accordo per il clima. Soprattutto evitera' domande sulle notizie che rimbalzano da oltre Atlantico sul genero, Jared Kushner, e i suoi rapporti con la Russia. Anche la cancelliere Angela Merkel evitera' comunque la conferenza stampa, probabilmente per non dover parlare della tensione con gli Usa sui rapporti commerciali.

Durante i viaggi all'estero, l'accesso ai giornalisti e' limitato al ristretto pool della Casa Bianca, poco piu' di una decina di corrispondenti ai quali e' consentito di viaggiare sull'Air Force One; ma poi i presidenti americani nel passato hanno sempre fatto una o due conferenze stampa, per parlare dei successi o delle questioni aperte. In Sicilia anche a questo gruppo di 'privilegiati' e' stato concesso a malapena di assistere a pochi minuti del vertice. Trump ha evitato di pronunciarsi su molti temi scottanti. Nei suoi 9 giorni di viaggio, partito dall'Arabia Saudita e finito a Taormina, davanti alla stampa il presidente si e' limitato ad elogiare Papa Francesco o ad autocompiacersi per il successo della visita a Riad, per gli accordi firmati con il regno saudita, dribblando ogni tema controverso. Anche sulle imbarazzanti fughe di notizie sull'attentato di Manchester, che ora mettono a rischio la collaborazione di intelligence tra Gb e Usa, Trump lunedi' scorso ha delegato al segretario di Stato, Rex Tillerson, di ricucire lo strappo ammettendo le responsabilita' di Washington. Il presidente ha pero' continuato a 'twittare' ma anche su questo potrebbero esserci novita': secondo il Wall Street Journal, la Casa Bianca intende far supervisione a un team di avvocati i messaggi del presidente.

G7: da Gentiloni a Trudeau, 4 conferenze stampa nel pomeriggio

Sara' il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ad aprire il giro delle conferenze stampa finali del G7, che vedono le inusuali defezioni del presidente americano, Donald Trump, e della cancelliera tedesca, Angela Merkel. Gentiloni, padrone di casa del vertice, incontrera' i giornalisti alle 15. Alle 15:40 e' previsto l'inizio della conferenza stampa del premier giapponese, Shinzo Abe, il decano alla sesta presenza al summit dei Grandi, mentre alle 16 prendera' il via quella del presidente francese, Emmanuel Macron, uno dei quattro 'esordienti'. Chiudera' il giro degli appuntamenti con i giornalisti, il premier canadese, Justin Trudeau, alle 17,30. Ieri pomeriggio si era tenuta la conferenza stampa della premier britannica, Theresa May, che ha lasciato il vertice in anticipo per seguire da vicino l'emergenza terrorismo dopo la strage di Manchester.