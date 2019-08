G7, chiudono Macron-Trump. Donald: "Presto per incontrare l'iraniano Zarif"

G7: oggi giornata conclusiva, gli impegni di Conte

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parteciperà oggi alla giornata conclusiva del Vertice G7 a Biarritz, Francia. Di seguito gli appuntamenti in programma: Ore 9.30 - Sessione di lavoro dei Leader del G7 allargata ai 5 Partners africani (Sudafrica, Burkina Faso, Egitto, Ruanda e Senegal), ai Leader di Australia, India, Cile e Spagna e a 5 Organizzazioni Internazionali (U.N.S.G., O.E.C.D., WB, Unione Africana e Banca Africana dello Sviluppo) “Climate, Biodiversity, Oceans”. Ore 13.00 - Pranzo di lavoro dei leader del G7 allargato ai Leader di Sudafrica, Australia, Cile e India + O.E.C.D., + CEOs di grandi società nel settore digitale “Digital transformation”. Ore 14.45 - Sessione di chiusura del G7.

G7: si conclude vertice, Conte vede Johnson a margine

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parteciperà alla giornata conclusiva del G7 a Biarritz e nel primo pomeriggio avrà incontri a margine con il premier britannico, Boris Johnson, e il capo di governo australiano, Scott Morrison. Con il nuovo inquilino di Downing Street si parlerà di Brexit, con la scadenza per l'uscita dall'Ue ormai in vista e le preoccupazioni che ne derivano per i tantissimi italiani che vivono e lavorano nel Regno Unito.

Dazi: Trump, Cina vuole fare accordo, è una gran cosa

La Cina "vuole fare un accordo" con gli Usa: è stato il presidente americano ad annunciarlo, sottolineando che "è una grande cosa". "La Cina ha chiamato la notte scorsa le nostre persone responsabili per il commercio e hanno detto di tornare al tavolo" negoziale, ha aggiunto, celebrando il presidente cinese Xi Jinping come un "grande leader".

G7: Trump, non puntiamo a cambio di regime in Iran

Gli Stati Uniti non puntano a un cambio di regime in Iran. Lo ha affermato il presidente americano, Donald Trump, parlando con i giornalisti prima dell'incontro con il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, a Biarritz, dove è in corso il G7. "Vogliamo che l'Iran torni a essere ricco, se lo vogliono, o possono essere poveri... Non ritengo accettabile il modo in cui sono costretti a vivere", ha affermato l'inquilino della Casa Bianca, all'indomani della visita a sorpresa del ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif. Quanto ai prossimi passi nei confronti della Republica islamica, Trump non ha dato indicazioni: "Vediamo quello che succede, è tutto molto nuovo".

G7: Trump, sapevo di arrivo Zarif, Macron non irrispettoso

Il presidente americano, Donald Trump, era a conoscenza dell'arrivo ieri del ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, a Biarritz dove è in corso il G7. E' stato lui stesso a confermarlo, sottolineando che il presidente francese, Emmanuel Macron, glielo aveva chiesto. "Non lo considero irrispettoso", ha commentato Trump.

G7: Trump, troppo presto per incontrare Zarif

Il presidente americano, Donald Trump, ha riferito che è "troppo presto" per incontrare il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, che ieri è arrivato a sorpresa a Biarritz, dove si trovano i leader del G7.