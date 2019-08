G7, ritorno di Mosca nel 'club dei big'? Cnn: "Conte schierato con Trump"

Il Presidente del consiglio italiano Giuseppe Conte ha appoggiato il presidente americano Donald Trump al G7 di Biarritz, in Francia, sulla necessità di riammettere la Russia nel 'club dei Grandi', ripristinando il G8. Lo sostiene la Cnn, in un retroscena sul summit durante il quale si sarebbe consumato uno scontro "acceso" tra l'inquilino della Casa Bianca e gli altri leader sulla riammissione di Mosca. La Russia è stata espulsa dal G8 nel 2014, dopo l'annessione della Crimea.

Alle insistenze di Trump ​sulla riammissione della Russia durante il G7, si sarebbe contrapposta la resistenza in particolare della cancelliera tedesca Angela Merkel e del primo ministro britannico Boris Johnson, riferisce la Cnn. Il premier italiano invece "ha appoggiato Trump e forse, in relazione a ciò - ipotizza Cnn - Trump, quando è tornato a Washington, ha elogiato Conte che si è dimesso da primo ministro".

Nel suo endorsement a Conte, Trump ha detto che ha rappresentato l'Italia "in maniera poderosa al G7", lo ha definito "un uomo di grande talento" e ha auspicato che rimanga premier. Anche nel giugno del 2018, al G7 di Charlevoix, in Canada, Conte aveva chiesto una linea di apertura rispetto alla possibilità di riammettere Mosca al tavolo dei grandi come auspicato da Trump.