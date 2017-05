G7, passa la "lotta al protezionismo". Clima, Trump: decido fra sette giorni

"Non uniti su tutto, ma neppure divisi su tutto": così fonti molto vicine al confronto svoltosi al G7 descrivono il risultato di questa due giorni a Taormina che per la prima volta ha messo di fronte gli alleati europei con il presidente Usa Donald Trump. Sull'argomento di maggiore divisione e cioè il clima, la dichiarazione finale spiega che "gli Usa sono nel processo di revisione delle loro politiche sul cambiamento climatico e sull'accordo di Parigi e non sono nelle condizioni di unirsi" agli altri partner "su questo. Prendendone atto, i leader di Canada, Italia, Francia, Germania, Gb , Giappone" e i rappresentanti Ue "riaffermano il loro forte impegno per una rapida applicazione dell'accordo di Parigi".





"Le aspettative erano piene di incertezza, perché non è un segreto la distanza esistente con Trump su questioni cruciali, come oltre al clima il commercio", hanno commentato le fonti. "Poteva essere il G7 più difficile di sempre. Possiamo dire che c'è stata una discussione molto franca ed onesta, ma non possiamo parlare di spaccatura".

Un livello soddisfacente di consenso si è registrato sulle questioni di politica estera, in particolare Nord Corea, Siria, Libia e lotta al terrorismo: "Su questi capitoli non si è registrato dissenso". Diverso il caso del commercio e del clima, su cui le distanze di partenza erano molto ampie. Solo ore di intenso negoziato e la volontà della presidenza italiana e degli alleati Ue di non rompere "sono riuscite a trovare un compromesso onorevole per tutti". Sul commercio, la quadra si sarebbe trovata su una formulazione generica di "lotta al protezionismo", anziché su quella più stringente di "lotta ad ogni tipo di protezionismo".

Mentre sul clima, fonti vicine al dossier assicurano che è stata superata la minaccia di chiudere il vertice con due dichiarazioni distinte: "Ci sarà un'unica dichiarazione a sette nella quale i sei altri partner si impegnano a lasciare più tempo agli Usa per prendere una decisione sull'accordo di Parigi". Capitolo chiuso invece sulla questione dei migranti, dove il wording, che unisce la necessità della sicurezza a quella delle gestione dei flussi migratori nel rispetto delle leggi internazionali, soddisfa i Sette. Sulla Russia fonti riferiscono che anche gli Usa sono orientati ad accogliere una formulazione che parla di "azioni ulteriori" se Mosca continuasse a non rispettare gli accordi di Minsk e la situazione in Ucraina peggiorasse.

LA CONFERENZA STAMPA DEL PREMIER ITALIANO PAOLO GENTILONI



G7: Gentiloni, grave se accordo Parigi rimanesse in sospeso

"Abbiamo preso atto che mentre sei dei sette Paesi confermano l'accordo di Parigi, gli Stati Uniti sono in una fase di discussione e revisione della loro politica in questo campo. Mi auguro che la fase di revisione si concluda presto e bene". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, nel corso della conferenza stampa conclusiva dei lavori del G7 di Taormina. "Presto perche' sarebbe grave se l'attuazione degli accordi di Parigi rimanesse per molto tempo in sospeso e bene perche' e' importante avere sull'accordo il contributo degli Stati Uniti", ha aggiunto il premier.



G7: Ucraina, pronti a nuove misure se Mosca non rispetta Minsk La soluzione politica della crisi in Ucraina e' legata al rispetto degli accordi di Minsk e per questo, i Paesi del G7 sono "pronti a rafforzare le misure" contro la Russia, se Mosca non ottempera agli obblighi. E' quanto si legge nella dichiarazione finale del G7 di Taormina.



G7: Gentiloni, su migranti non siamo soli "Non ci sentiamo piu' soli sul tema migratorio. Non era certo Taormina l'occasione. Il resto dei paesi hanno politiche molto diverse, come ad esempio il Canada. Il Giappone ha politiche diverse", cosi' come "gli Stati Uniti". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, al termine del G7. "Il punto migrazioni era un punto chiuso da diverse settimane e non e' stato tema di particolare dibattito", ha concluso il premier.

G7: Gentiloni, differenze hanno reso piu' utile summit

"A me e' sembrata una riunione utile e mi e' sembrato che la stessa sensazione fosse condivisa attorno al tavolo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, al termine del G7. "Questo forum non e' stato assolutamente inutile. Ci sono state differenze, ma non e' stata una celebrazione formale. Si e' discusso ed e' stato per questo un luogo utile di confronto e sono convinto che i colleghi di altri Paesi siano assolutamente dello stesso avviso", ha aggiunto Gentiloni.

G7: Gentiloni, riflessione Usa su accordo Parigi e Green Found

"Sul clima facciamo riferimento al vertice del G7 di Ise Shima dello scorso anno. E' un modo per confermare sul piano politico tutti quegli impegni". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, al termine del G7. "Rifinanziamento del 'fondo verde' per attenuare gli effetti dei cambiamenti climatici. Gli accordi di Parigi senza questo finanziamento non avrebbero senso. Su questo ci sara' discussione negli Stati Uniti", ha aggiunto Gentiloni.



G7: Gentiloni, su gap Sud spero Germania sia contagiosa

"Preparare bene il G7 a Taormina e fare le opere necessarie, non e' la stessa cosa che risolvere la questione meridionale". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, al termine del G7. "Sull'alta velocita' ci sono investimenti che mi auguro possano correggere squilibri che ci sono oggi", ha aggiunto Gentiloni. "La Germania ha una storia di successo nel superamento delle differenze tra Germania Ovest e i lander dell'Est. Di questo ho parlato con Angela Merkel. Mi auguro che la logica del piano di investimenti che e' valsa in Germania sia contagiosa", ha concluso il premier.



G7: Gentiloni, Trump molto partecipe e attento su Africa

"Ho trovato Trump molto attento e curioso ai problemi dei Paesi africani. E, si creda o no, interessato anche a quello che i diplomatici chiamano drafting: cambiamo questa parola, questo aggettivo, eccetera...". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, al termine del G7.