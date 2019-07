Gb, Boris Johnson è premier. Il 14esimo sotto Elisabetta II. VIDEO

Boris Johnson è premier. Il 14esimo sotto Elisabetta II

Boris Johnson è ufficialmente primo ministro del Regno Unito, dopo che la regina gli ha chiesto di formare un governo nel loro incontro a Buckingham Palace. E' il 14esimo premier nei 67 anni del lungo regno di Elisabetta II, che per affidare l'incarico al nuovo premier è stata costretta a rimandare le sue pianificate vacanze in Scozia. Non è ancora stato diffuso l'annuncio ufficiale da Buckingham Palace, ma è stata diffusa la fotografia dell'udienza di Johnson con la regina, il che - spiega il Guardian - conferma che gli è stato affidato l'incarico di primo ministro.

Brexit, Johnson: via il 31 ottobre con accordo nuovo e migliore

Usciremo dall'Europa il 31 ottobre, senza se e senza ma. Faremo un nuovo accordo e sarà un accordo migliore". Lo ha detto Boris Johnson nel suo primo discorso da premier britannico. Nel suo primo discorso da premier britannico, Boris Johnson si è rivolto anche ai cittadini europei che vivono in Gran Bretagna, ringraziandoli "per il vostro contributo alla nostra società". "Sotto questo governo avrete la certezza assoluta di restare a vivere qui".

A Buckingham Palace, protestano attivisti Greenpeace

Il percorso del corteo che stava portando il neo premier britannico Boris Johnson verso Buckingham Palace è stato bloccato da alcuni manifestanti, che protestavano contro gli effetti dei cambiamenti climatici. Lo riporta Sky News. In un tweet, Greenpeace ha comunicato che sono suoi attivisti i protagonisti delle protestedelle proteste. I manifestanti hanno provato a formare una catena umana per fermare il corteo. Johnson nel frattempo è arrivato a Buckingham Palace, per accettare formalmente l'offerta della Regina Elisabetta II di diventare primo ministro e formare un nuovo governo.

May augura a Johnson "fortuna e successi"

La premier britannica uscente, Theresa May, ha augurato "buona fortuna per i mesi e anni a venire" al suo successore Boris Johnson e al suo governo, nel discorso di addio pronunciato davanti al N° 10 di Downing Street, prima di recarsi dalla Regina per presentare le sue dimissioni. "I loro successi saranno quelli del nostro Paese e spero che saranno tanti", ha aggiunto, parlando con al fianco il marito Philip.