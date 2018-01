Gb-Francia, spunta il ponte sulla Manica

Boris Johnson ha avanzato l'ipotesi che la Gran Bretagna e la Francia costruiscano un ponte sulla Manica. Cosi' come Emmanuel Macron, Johnson ha detto che i due paesi dovrebbero "fare un nuovo arazzo insieme", riferendosi al Bayeux Tapestry, il famoso ricamo di 941 anni che racconta la conquista normanna del 1066 in Gran Bretagna e che sara' prestato da Parigi a Londra per una mostra.

Il ministro degli Esteri, che ha incontrato il presidente francese Macron al summit anglo-francese di ieri, ha detto che e' "ridicolo" che due delle piu' grandi economie del mondo siano "collegate da un'unica ferrovia". Il Daily Telegraph scrive che quando Mr Johnson ha suggerito di costruire un secondo canale che attraversava il canale, Macron ha risposto: "Sono d'accordo. Facciamolo." Johnson ha sostenuto l'idea di un tunnel stradale sotto la Manica a fianco del tunnel esistente che trasporta passeggeri e merci su rotaia, ma ritiene che un ponte potrebbe ora essere un'opzione.