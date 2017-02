Gb/ Ora la May può dare avvio alla Brexit

La Camera dei Comuni britannica ha approvato in terza e ultima lettura la legge - denominata European Union (Notification Of Withdrawal) Bill - che autorizza il governo di Theresa May ad avviare i negoziati per la Brexit, il divorzio dall'Ue: 494 i favorevoli, 122 i contrari. Nel pomeriggio erano stati bocciati gli ultimi emendamenti proposti dall'opposizione per cercare d'imporre qualche paletto negoziale. Ora il dossier Brexit passa alla Camera dei Lord, dal 20 febbraio, ma in caso di modifiche l'ultima parola resterà ai Comuni.