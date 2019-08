Gb: perizia psichiatrica per 17enne che ha spinto bimbo alla Tate

Sarà sottoposto a perizia psichiatrica il 17enne britannico che domenica ha spinto un bambino francese di 6 anni giù dalla terrazza della Tate Modern Gallery, ferendolo gravemente. Lo ha annunciato il difensore del ragazzo alla Corte penale di Londra. Il ragazzo, imputato di tentato omicidio, è comparso dietro un vetro in tribunale all'Old Bailey: impassibile, i capelli corti mal rasati e con addosso una maglietta celeste. Non ha parlato se non per confermare la propria identità, attualmente è detenuto in un centro per minori. La data del processo è stata fissata al 3 febbraio 2020 e dovrà durare sei settimane. Il bambino francese, in visita a Londra con la famiglia, ha subito un'emorragia cerebrale e fratture multiple avertebre, gambe e braccia per la caduta dalla piattaforma panoramica al decimo piano del museo di arte moderna. Caduta che si è fermata al quinto piano, dove il piccolo ha colpito un tetto, dopo una trentina di metri di volo. Il nome del diciassettenne non è stato diffuso perché si tratta comunque di un minore. La Tate Modern, un museo d'arte moderna situato sulla riva del Tamigi, è una delle mete turistiche più visitate nel Regno Unito. La piattaforma di osservazione è un'aggiunta al corpo orginario dell'edificio, un'ex centrale elettirca, fatta nel 2016.