Londra, Trump: Khan un perdente che mi ricorda l'ottuso de Blasio

Dall'Air Force One, il presidente Usa Donald Trump sgancia una 'bomba' via Twitter sul sindaco di Londra. In arrivo per la visita di Stato di tre giorni, Trump ha scritto: "@SadiqKhan, che secondo tutti i giudici ha fatto un terribile lavoro come sindaco di Londra, è stato stupidamente "cattivo" per il presidente in visita degli Stati Uniti, di gran lunga il più importante alleato del Regno Unito. È un perdente assetato di sangue che dovrebbe concentrarsi sul crimine a Londra, non su me". "Kahn mi ricorda molto il nostro molto ottuso e incompetente sindaco di New York, de Blasio, che ha anche fatto un lavoro terribile - solo la metà della sua altezza. In ogni caso, non vedo l'ora di essere un grande amico del Regno Unito e aspetto con impazienza la mia visita. Atterraggio ora!".

Gb-Usa: Londra, attese fino 250 mila persone a proteste anti-Trump

Sono attese fino a 250 mila persone alle diverse manifestazioni di proteste annunciate in occasione della "tre giorni" a Londra del presidente americano Donald Trump. Lo affermano i media britannici. Per pranzo il capo della Casa Bianca è stato invitato dalla regina Elisabetta e varie altri membri della famiglia reale. Nel pomeriggio Trump e la first lady Melania sono attesi per un thé con il principe Carlo e sua moglie Camilla. Stasera il banchetto di Stato a Buckingham Palace. Un incontro con la premier dimissionaria Theresa May è previsto per domani. Trump resterà in Gran Bretagna fino al 5 giugno.