"Volevo solo guidare un po'". E' stata la spiegazione alla polizia di un bimbo di 8 anni che ha guidato l'auto con il cambio automatico dei genitori in autostrada in Germania a 140 chilometri all'ora prima di fermarsi in un parcheggio non riuscendo a gestire tale velocità. Lo ha riferito via Twitter la polizia di Soest, comune del land tedesco Renania Settentrionale-Vestfalia, sottolineando come "fortunatamente non sia successo nulla".