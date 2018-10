Germania, elezioni in Assia: crollano Cdu e Spd, boom dei Verdi, sale l'Afd

Dopo la Baviaria, l'Assia. Nuovo tonfo per la Grande Coalizione che governa la Germania alle elezioni regionali. Affondano la Cdu di Angela Merkel e l'Spd, volano i Verdi, forte crescita della destra di Afd. Ora la Cancelliera trema.

Batosta per la Cdu, nell'Assia tedesca, dove stando ai primi exit poll divulgati dalla ZDF i cristiano-democratici hanno preso il 27% dei consensi (nel 2013 presero il 38,3%), i socialdemocratici hanno preso il 20 (dal 30,7 di cinque anni fa). Volano i verdi con il 20 (ben più dell'11,1% di allora). Vince anche l'ultradestra di Afd con il 13 (4,1%) I liberali sono dati al 7% (dal 5%) mentre la Linke al 6,5 (5,2).

E le prime proiezioni divulgate dalla ZDF confermerebbero questo scenario: la Cdu otterrebbe il 27,4% dei voti, l'Spd scivolerebbe al 19,8%, i verdi otterrebbero il 19,7%, l'ultradestra di Afd entrerebbe nel parlamento locale con il 12,8%, i liberali avrebbero il 7,2% e la sinistra della Linke il 6,6%.



"E' unadifficile e amara serata per l'Spd, non abbiamo raggiunto quello chevolevamo. Si tratta di un'amara sconfitta ed e' il peggior risultato dal1946. Quello che questi risultati significano per l'Assia non e' ancoraprevedibile". Lo ha detto il candidato di punta dell'Spd in Assia,Thorsten Schaefer-Gumbel, commentando le prime proiezioni del Land.

"L'Assia non e' mai stata cosi' verde come oggi. Siamo felici di questo storico miglior risultato dei verdi in Assia". Lo ha detto la leader dei verdi tedeschi Annalena Baerbock, che condivide la presidenza con Robert Habeck, ommentando alla Zdf i risultati emersi dagli exit poll, che vedono per ora gli ecologisti al secondo posto insieme ai socialdemocratici.