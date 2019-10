Germania, elezioni in Turingia. Avanti la Linke, vola l'ala radicale Afd

Stando alle proiezioni pubblicate dalle emittenti pubbliche Ard e Zdf, crolla anche l'Spd, che perde oltre 4 punti con un risultato che oscilla tra l'8% e l'8,5%, confermando così il trend negativo evidente in tutto il Paese. I Verdi non riescono a godere in Turingia delle fortune elettorali presenti in altri Laender, dovendosi accontentare di un deludente 5,5% dei consensi (nel 2014 era il 5,7%), mentre i liberali dell'Fdp con un risultato appena superiore al 5% non sono ancora certi di riuscire a rientrare nel Landtag. L'affluenza al 65% era nettamente superiore a quella registrata cinque anni fa, quando si fermò al 52,7%. Sono stati circa 1,7 milioni gli abitanti della Turingia chiamati alle urne.