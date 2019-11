Germania: esplosione in miniera, liberate 35 persone intrappolate

Circa 35 persone sono rimaste intrappolate a 700 metri di profondità dopo una esplosione in una miniera di allume di potassio a Teutschenthal, nel land della Sassonia-Anhalt.

Lo riferiscono i media locali, aggiungendo che nell'esplosione sono rimaste ferite due persone e tutti gli intrappolati sono stati già tratti in salvo dopo aver trovato riparo in alcune aree di sicurezza, dove è stato somministrato ossigeno dai soccorritori. "Stanno bene", ha assicurato la polizia in un tweet.