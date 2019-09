Germania: in Sassonia e Brandeburgo vola l'ultradestra, ma non passa Cdu e Spd

Forte avanzata dell'estrema destra tedesca di Alternativa per la Germania (AfD) nelle elezioni regionali di oggi in due Laender dell'est della Germania, cioè Brandeburgo e Sassonia. Secondo i primi exit poll diffusi dalle tv Ard e Zdf, in Sassonia l'AfD ottiene il 27,5% dei voti dietro ai conservatori della Cdu di Angela Merkel che si attestano al 32%. In Brandeburgo invece, cioè il Land intorno a Berlino, il partito di estrema destra ottiene il 22,5% e si piazza dietro ai socialdemocratici della Spd, che si attestano al 27,5%.

In entrambe le regioni si tratta in ogni caso di un balzo in avanti rispetto alle ultime regionali del 2014. In Sassonia, dove il partito anti-immigrati cinque anni fa aveva ottenuto il 9,7%, adesso è avanzato appunto al 27,5%. E in Brandeburgo, dove oggi avrebbe ottenuto fra il 22,5% e il 24,5%, nel 2014 aveva avuto il 12,2%.