Germania: fermato 20enne per attacco hacker a politici

La polizia tedesca ha fermato domenica un 20enne per l'attacco hacker e la pubblicazione su Twitter dei dati di centinaia di politici, tra i quali la cancelliera, Angela Merkel e il presidente, Frank-Walter Steinmeier. Secondo le prime informazioni riferite dallo Spiegel, il giovane, che vive con i genitori in Assia, la regione di Francoforte, e che non sarebbe consapevole dell'intera portata della sua azione, non e' collegato con servizi di intelligence stranieri.

Germania: media, 20enne fermato per attacco hacker ha confessato

Ha confessato il 20enne fermato per l'attacco hacker ai politici tedeschi. Lo la riferito la tv pubblica Ard nel corso del programma 'Kontraste'. Ieri i media locali avevano dato la notizia di perquisizioni nell'abitazione di un 19enne nella regione meridionale del Baden-Wurttemberg, che sostiene di essere stato in contatto con il presunto responsabile dell'attacco informatico.