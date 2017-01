Germania, Merkel torna a sfiorare il 40%. La linea dura contro l'talia paga

La linea dura contro l'Italia - dal caso Diselgate/Fca alla lettera Ue di richiamo sui conti pubblici - paga. Nell'ultimo sondaggio uscito questa mattina sulle prossime elezioni per il Bundestag, la Cdu di Angela Merkel torna inaspettatamente a salire raggiungendo quota 38% dopo aver toccato sul finire dello scorso anno il 32-33%. Si tratta di un dato molto importante e che potrebbe avere ripercussioni significative in Europa e in Italia.



Proprio oggi il premier Paolo Gentiloni vola a Berlino per un delicato e teso faccia a faccia con la Cancelliera. Fonti politiche rivelano come la strategia della Merkel e dei cristianodemocratici per fronteggiare l'avanzata della destra di Afd sia proprio quella di "alzare la voce" con alcuni partner europei e in particolare con quelli dell'area del Mediterraneo, Italia in testa.



Tornando al sondaggio tedesco, la destra estrema si ridimensiona e scende all'11%, segno che molti elettori moderati sono tornati verso la Merkel. I socialdemocratici invece restano inchiodati al 21%. In calo anche i Verdi e la sinistra radicale (Die Linke) al 9% entrambi. Il timore a Roma e nei Palazzi del potere è che dal punto di vista politico ed economico la Germania metta nel mirino proprio il nostro Paese fino al voto di settembre come strategia elettorale della Cdu della Merkel.