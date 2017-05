Germania, Merkel trionfa nel feudo dell'Spd. Angela vola verso la riconferma

Nuova grave sconfitta elettorale per la Spd di Martin Schulz, trionfa oltre le attese la Cdu di Angela Merkel. Secondo le prime proiezioni della Zdf, nel Nord-Reno Vestfalia - con 18 milioni di abitanti il piu' popoloso Land tedesco, cuore industriale della Germania - i socialdemocratici arretrano al 30,5% dei consensi, lasciando sul terreno quasi 9 punti rispetto a cinque anni fa, schiacciati dai cristiano-democratici guidati in questo Land da Armin Laschet, che grazie ad una rimonta spettacolare rispetto ai sondaggi anche solo di poche settimane fa, conquistano il 34,5% dei consensi. Tracollo dei Verdi, con il 6% appena sopra la soglia di sbarramento del 5% sotto alla quale non si entra nel parlamento regionale: nel 2012 avevano ottenuto l'11,33%. Grandi trionfatori di questo voto anche i liberali della Fdp al 12%, con un balzo nettissimo rispetto a cinque anni fa, nella media nazionale i populisti di destra dell'Afd al 7,5%, un crollo quello del partito della sinistra Die Linke, che con appena il 5%, e' ad un passo dal non poter entrare nel Landtag, il parlamento regionale.

Per la Spd e' un colpo durissimo, un terremoto politico. Non solo perche' quello del Nord-Reno Vestfalia era considerato un cruciale test nazionale in vista delle elezioni federali del 24 settembre, ma anche perche' i socialdemocratici rischiano seriamente di perdere una delle loro roccaforti storiche, da loro governata in 45 anni. Non e' bastata la popolarita' della governatrice Hannelore Kraft ad arginare il tracollo del cosiddetto "effetto Schulz" - il grande boom nei sondaggi segnati da gennaio fino a qualche settimana fa - ne' e' bastata l'affluenza in netta crescita rispetto al 2012: anzi, "l'effetto Schulz" sembra come essersi ritorto contro la stessa Spd, fino a trascinare i socialdemocratici sotto i livelli dei sondaggi gia' calanti (gli ultimi mostravano un testa-a-testa tra i due grandi partiti tedeschi), in una spirale negativa che dopo le sconfitte nello Saarland e nello Schleswig-Holstein e' apparsa inarrestabile. Secondo questi primi dati, la possibilita' di una riedizione della coalizione tra Spd e Verdi che governava finora il Nord-Reno Vestfalia sembra del tutto esclusa. Secondo la stragrande maggioranza degli analisti, una sconfitta cosi' netta segna un colpo durissime alle ambizioni di Schulz nella corsa alla cancelleria, che fino a poche settimane sembrava ancora a portata di mano. La portata della debacle e' difficilmente sottostimabile: erano 13,1 milioni i cittadini chiamati alle urne, non a caso quelle del Nord-Reno Vestfalia vengono chiamate "piccole elezioni federali". Il voto nazionale e' fissato per il 24 settembre.