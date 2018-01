Germania, negoziati al via per la Grosse Koalition

Al via domani in Germania l'ultima fase dei negoziati per la formazione di una nuova Grosse Koalition, che dovrebbe portare al Paese un nuovo governo quattro mesi dopo le elezioni del 24 settembre dalle quali è scaturito un limbo politico. Fonti vicine ai colloqui riferiscono ad Afp che domani alle 9 di mattina la cancelliera tedesca Angela Merkel incontrerà il leader della Spd Martin Schulz e quello della Csu Horst Seehofer. I negoziati formali per una coalizione di governo portano la Germania un passo più vicina a un nuovo esecutivo, ma l'esito è ancora incerto dal momento che la Spd ha deciso di dare l'ultima parola ai circa 440mila membri del partito.