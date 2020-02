Germania, scandalo Turingia: Merkel silura membro del governo

La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha rimosso un membro del suo governo nonche' della Cdu, il suo partito, a seguito dello scandalo nazionale causato da un'alleanza senza precedenti tra Cdu e Afd, l'estrema destra, per eleggere il nuovo governatore della Turingia.

"In un colloquio, la cancelliera mi ha informato che non posso piu' essere commissario governativo per gli stati regionali della Germania orientale", ha dichiarato Christian Hirte, il diretto interessato. La sua rimozione arriva dopo che si era congratulato per le controverse elezioni della Turingia.