Germania, Schulz l'anti-Merkel (finto). Ufficiale la nomina dei vertici Spd

Il presidio dell'Spd ha nominato ufficialmente e all'unanimità Martin Schulz presidente del partito e candidato alla cancelleria contro Angela Merkel. Nei giorni scorsi Sigmar Gabriel ha ceduto la presidenza dei socialdemocratici, avendo rinunciato a correre contro Angela Merkel. Gabriel ha affermato di ritenere l'ex presidente del Parlamento europeo candidato piu' adeguato all'appuntamento elettorale di settembre. Schulz dovra' pero' essere eletto anche dalla base del partito, in un congresso speciale, che si terra' a meta' marzo.

Stando agli ultimi sondaggi, però, la competizione tra Merkel e Schulz sarà "finta". Nessuno dei due grandi partiti sarà in grado di governare con i rispettivi, storici, alleati dopo le elezioni federali del prossimo settembre. Nessuna maggioranza né per Cdu-Csu con i liberali tantomeno per l'Spd con i Verdi (nemmeno se all'alleanza si aggiungessero i post-comunisti dell'Est della Linke). Con la destra estrema salviniana trumpista al 15% circa, l'unica soluzione è la riedizione della Grande Coalizione con la Merkel Cancelliera e Schulz vice (come è stato finora con Gabriel). Con buona pace delle dichiarazioni da campagna elettorale.