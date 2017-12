Gerusalemme, israeliano accoltellato alla stazione degli autobus

Un israeliano e' stato accoltellato alla stazione degli autobus di Gerusalemme. Lo ha detto il portavoce della polizia. Il ferito, una guardia di sicurezza di 25 anni, e' in gravi condizioni mentre l'assalitore e' stato catturato.

Scontri davanti all'ambasciata Usa di Beirut mentre sale la tensione politica per la decisione di Donald Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. Il premier israeliano accusa l'Europa di ipocrisia per non aver detto nulla sui lanci di razzi contro Israele provenienti da Gaza. La Lega Araba chiede che Gerusalemme est sia capitale della Palestina. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan accusa Israele di essere "uno Stato terrorista" che "uccide bambini". Il tutto mentre il bilancio degli scontri dall'annuncio di Trump (secondo il ministero della sanità palestinese), è di oltre 1.250 feriti.

La polizia libanese ha lanciato lacrimogeni e ha usato i cannoni ad acqua contro i manifestanti che protestavano a Beirut davanti all'ambasciata Usa per protestare contro la decisione del presidente Usa, Donald Trump, I dimostranti, alcuni dei quali portavano bandiere palestinesi, hanno dato fuoco a pneumatici e contenitori della spazzatura e lanciato bottiglie contro le forze di sicurezza, che avevano barricato la principale via di accesso all'ambasciata nella zona di Awkar, a nord di Beirut. I manifestanti hanno bruciato bandiere di Usa e Israele.

Il governo del Libano, che ospita circa 450mila rifugiati palestinesi, ha condannato la decisione di Trump. Il presidente libanese, Michel Aoun, la scorsa settimana ha definito la decisione una minaccia alla stabilità regionale. Il potente gruppo sciita libanese Hezbollah giovedì ha annunciato che sostiene l'invito di Hamas a una nuova intifada contro Israele in risposta alla decisione Usa. E il leader di Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, ha anche indetto una protesta per lunedì nei sobborghi sud di Beirut, feudo del gruppo.

Hamas intanto continua a incitare a "continuare l'intifada" e lo fa tra l'altro con con un poster che mostra un suo miliziano mentre impugna un fucile. Riferendosi alla uccisione a Gaza di due suoi miliziani in un'incursione aerea israeliana, sempre Hamas minaccia: "Il nemico pagherà un duro prezzo avendo infranto le regole della guerra alla resistenza. I prossimi giorni dimostreranno l'enormità del suo errore".

Israele risponde facendo sapere di avere scoperto, e reso inoperativo, un nuovo tunnel militare di Hamas che da Khan Younes (centro della Striscia) si inoltrava per 200 metri in territorio ebraico. Il portavoce militare, Jonathan Conricus, ha spiegato che la galleria sotterranea era dotata di "sistemi sofisticati" per permettere il passaggio verso Israele e attaccare soldati e popolazione. "Non cerchiamo un'escalation - ha aggiunto - ma dobbiamo difendere i nostri civili e non accetteremo violazioni della nostra sovranità".

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha accusato l'europa di "ipocrisia". "Delle voci si levano dall'europa per condannare la storica decisione del presidente Trump, ma non ho sentito condanne dei lanci di razzi su Israele o della terribile incitazione contro il Paese. Non sono pronto ad accettare questa ipocrisia", ha concluso Netanyahu. Diversi lanci di razzi sono stati effettuati da giovedì da Gaza contro Israele. Alcuni sono caduti in territorio palestinese, altri sono stati intercettati e uno ha preso di mira la città di Sdérot senza fare vittime.

Il consiglio della Lega Araba chiede agli Stati Uniti di "annullare la decisione presa sul riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele" e di "lavorare con la comunità internazionale per costringere Israele ad attuare le risoluzioni internazionali e porre fine all'occupazione di tutti i territori palestinesi e arabi attraverso una soluzione pacifica che garantisca la creazione di uno Stato palestinese con capitale Gerusalemme est". È questo l'esito del summit d'urgenza dei ministri degli Esteri della Lega Araba tenutosi al Cairo in base alla dichiarazione diffusa a fine lavori.

La Lega Araba ha condannato la decisione di Trump su Gerusalemme definendola una "violazione pericolosa del diritto internazionale e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle nazioni Unite". Come anticipato ieri dal ministro degli Esteri palestinese, la Lega Araba chiederà all'Onu di adottare una risoluzione che respinga la mossa di Trump.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha definito oggi Israele "uno Stato terrorista" che "uccide bambini", aggiungendo che lotterà "con tutti i mezzi" contro il riconoscimento da parte degli Stati Uniti di Gerusalemme come capitale dello Stato ebraico. "La Palestina è una vittima innocente. Quanto a Israele, è uno Stato terrorista, sì, terrorista!", ha tuonato il leader turco parlando a Sivas. "Non lasceremo Gerusalemme nelle mani di uno Stato che uccide i bambini", ha concluso.