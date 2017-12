Israele, Trump: "Gerusalemme è la capitale"

Il presidente Donald Trump ha ordinato di dare il via ai preparativi per la costruzione di una nuova ambasciata a Gerusalemme spostandola dall'attuale a Tel Aviv.

A conferma che per almeno altri sei mesi l'ambasciata Usa in Israele restera' a Tel Aviv, Trump al termine del suo intervento ha firmato una nuova sospensione del "Jerusalem Embassy Act", la legge approvata dal Congresso nel 1995 per trasferire la legazione, ma che ogni presidente prima di lui, Bill CLinton, George W. Bush e Barack Obama. Sospensione che i presidenti Usa debbono sottoscrivere ogni sei mesi per bloccare gli effetti della legge del 1995. Questa e' la seconda ed ultima volta che Trump firmera' il provvedimento che blocca l'attuazione della norma del 1995. Trump ha pero confermato di aver ordinato di iniziare i progeti per la realizzazione della legazione.

M.O.: Trump, summit pace straordinario a Riad nel 2018

Il presidente Usa Donald Trump ha confermato l'impegno degli Usa per la pace tra israeliani e palestinesi e ha annunciato che "all'inizio del 20018 ci sara' un summit straordinario in Arabia Saudita" per trovare una via d'uscita basata sul principio "due Stati".

MO: Trump, Israele ha diritto di determinare propria capitale

"Israele è una nazione sovrana e ha il diritto di determinare la propria capitale". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump annunciando il riconoscimento da parte di Washington di Gerusalemme quale capitale di Israele e il conseguente trasferimento dal Tel Aviv dell'ambasciata Usa. La decisione annunciata oggi, ha detto Trump, "andava presa da tempo".